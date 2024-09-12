И отдельно привлечь ещё $6,5 млрд.

Само по себе стремление OpenAI привлечь средства инвесторов на своё развитие не является новостью, поскольку Bloomberg уже не раз сообщал о переговорах компании с потенциальными инвесторами, среди которых упоминались Microsoft, Apple и NVIDIA. Вместе с венчурным фондом Thrive Capital они намереваются вложить в капитал OpenAI около $6,5 млрд, что позволит стартапу оценить свою капитализацию в $150 млрд.

Источник изображения: OpenAI

Теперь Bloomberg разбавляет свои сообщения информацией о попытках OpenAI привлечь на своё развитие ещё и возобновляемый кредит на сумму $5 млрд, график погашения которого будет достаточно гибким. Сейчас руководство стартапа ведёт переговоры с банками на эту тему, если верить Bloomberg. Готовящиеся к IPO компании нередко берут возобновляемые кредиты, поскольку банкам это позволяет принять участие в первичном размещении акций эмитента на более выгодных условиях, а сами они могут предоставить более низкие ставки по кредиту в качестве ответной благодарности. Не исключено, таким образом, что OpenAI готовится к выходу на фондовый рынок.