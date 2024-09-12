Гегемонизировали-гегемонизировали, да невыгегемонизировали!

Во втором квартале текущего года, как напоминает Semafor, Саудовская Аравия лишилась права беспрепятственно ввозить на свою территорию ускорители вычислений NVIDIA, для подобных поставок требовалось получение экспортной лицензии в Министерстве торговли США. По данным источников, на этой неделе переговоры между странами могут привести к смягчению этого режима, но в обмен на уступки со стороны США власти Саудовской Аравии вынуждены будут прекратить сотрудничество с китайскими компаниями в сфере искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

В этой ситуации обе стороны переговоров готовы предложить партнёру привлекательные ресурсы. США готовы разрешить саудитам приобретать ускорители NVIDIA вплоть до новейших H200 с архитектурой Hopper, которая номинально пока не уступила свой титул Blackwell. Саудовская Аравия обладает доступом к дешёвым энергоносителям, да и климат позволяет вырабатывать много электроэнергии из солнечного света. Для развития мировой инфраструктуры центров обработки данных такой ресурс тоже важен. При этом у Саудовской Аравии нет достаточного количества опытных специалистов для развития национальных систем ИИ, поэтому она вынуждена полагаться в этой сфере на другие страны. Китай мог бы помочь кадрами, но от него Саудовская Аравия будет вынуждена отделиться, чтобы получить доступ к американским ускорителям.