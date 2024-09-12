Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA сможет в случае необходимости наладить выпуск чипов за пределами Тайваня
Хотя при этом придётся пойти на некоторые компромиссы.

Выступление основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) на технологической конференции Goldman Sachs затронуло тему вероятных проблем с поставками чипов для её нужд с Тайваня в случае неблагоприятного для данного острова развития геополитических сценариев. Генеральный директор NVIDIA поспешил успокоить публику, заявив, что компания старается держать при себе основную часть интеллектуальной собственности, и это при необходимости позволит ей наладить выпуск своих компонентов на иных предприятиях.

Источник изображения: NVIDIA

При этом он признался, что миграция производства чипов NVIDIA за пределы Тайваня может обернуться для компании как снижением уровня выхода годной продукции и потерями в её быстродействии, либо повышением затрат, но технически такой переход возможен.

Одновременно глава NVIDIA подчеркнул, что компания уже приступила к массовому производству чипов для ускорителей с архитектурой Blackwell, и начнёт их поставки в следующем квартале, а в следующем году продолжит их наращивать. Генеративный искусственный интеллект, по словам Хуана стал настолько вездесущим, что штатные программисты NVIDIA перестали вручную генерировать программный код. Им теперь во всём помогает ИИ, поэтому подобная практика скоро распространится на весь рынок программного обеспечения.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект #дженсен хуан
Источник: seekingalpha.com
+
Написать комментарий (0)
Саудовская Аравия готова пожертвовать сближением с Китаем ради доступа к чипам NVIDIA
OpenAI готова взять в долг до $5 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
3
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
19
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
3
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
18
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
22
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
19
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
2
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
14

Сейчас обсуждают

Chingizid
08:38
А что вы не вспоминаете про гениальный ход одного руководителя при сдаче уже нашего Херсона за продажу минудобрений?
Путин предложил ограничить экспорт урана, титана и никеля
Chingizid
08:37
Какие англосаксы вы о чем, где вы видите англосаксов у власти, только по нашему ТВ, руководит другая этнически раса. И наши чинуши никогда не ответят на удары Запада потому что у них на Западе бизнес...
Путин предложил ограничить экспорт урана, титана и никеля
Gerr_Lord87
08:31
А что по поводу новых процессоров? Когда их продажи начнутся в РФ?
У ряда ритейлеров заканчиваются процессоры Intel Core i9-14900K на замену вышедшим из строя
Gerr_Lord87
08:29
Вторая часть получилась не плохой 👍 Но до Вуконга ей, как до Марса с Ведьмаком 3 и ещё дальше😁
Space Marine 2 стал самым успешным запуском в серии Warhammer 40,000 на платформе Steam
Nvidia&Intel Hater
08:27
Он в разумной форме от рождения небыл
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Nvidia&Intel Hater
08:26
Без сомнения)
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
lеad
08:16
Так на iOS итак нельзя :)
Разработчики Android-приложений для Google Play смогут блокировать установку из сторонних источников
ИСКАНДЕР
07:22
Правильно, т.к. в России рабов нет, приехали туда, где они есть. ))
Reuters: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине
Dark_Cloud
07:21
"Мое мнение солидарно с большинством в сети - это отличное предложение для избранных." Сдается мне, что кто-то тут зачесывает за большинство. Сдается мне, я знаю, кто этот кто-то. "The official PS5 P...
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
Dark_Cloud
07:02
Те же 800 европских евро, а что? еще и дешевше https://www.ankermann.com/en/pc-800-euro.htm https://www.pcworld.com/article/2269238/how-to-build-a-killer-1080p-gaming-pc-for-just-700.html по запросу ...
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем