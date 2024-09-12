Хотя при этом придётся пойти на некоторые компромиссы.

Выступление основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang) на технологической конференции Goldman Sachs затронуло тему вероятных проблем с поставками чипов для её нужд с Тайваня в случае неблагоприятного для данного острова развития геополитических сценариев. Генеральный директор NVIDIA поспешил успокоить публику, заявив, что компания старается держать при себе основную часть интеллектуальной собственности, и это при необходимости позволит ей наладить выпуск своих компонентов на иных предприятиях.

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При этом он признался, что миграция производства чипов NVIDIA за пределы Тайваня может обернуться для компании как снижением уровня выхода годной продукции и потерями в её быстродействии, либо повышением затрат, но технически такой переход возможен.

Одновременно глава NVIDIA подчеркнул, что компания уже приступила к массовому производству чипов для ускорителей с архитектурой Blackwell, и начнёт их поставки в следующем квартале, а в следующем году продолжит их наращивать. Генеративный искусственный интеллект, по словам Хуана стал настолько вездесущим, что штатные программисты NVIDIA перестали вручную генерировать программный код. Им теперь во всём помогает ИИ, поэтому подобная практика скоро распространится на весь рынок программного обеспечения.