И ёмкость рынка ускорителей вычислений он оценивает в $1 трлн.

Агентство Bloomberg не оставило без внимания изречения основателя и бессменного руководителя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang), которые он сделал на минувшей технологической конференции Goldman Sachs. Помимо прочего, он упоминал о влиянии дефицита компонентов NVIDIA на взаимоотношения компании со своими клиентами.

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«Все хотят быть первыми и получить больше других», — пояснил Дженсен Хуан специфику сложившейся ситуации в сфере поставок компонентов NVIDIA. По его словам, взаимодействие с клиентами стало более эмоциональным, и это вполне объяснимо и заслужено. NVIDIA делает всё от себя зависящее в этой ситуации, как добавил её руководитель. Поскольку компания доверяет выпуск своего оборудования подрядчикам, последним приходится догонять спрос. Как убеждён основатель NVIDIA, у её клиентов нет иного выбора, кроме как заниматься ускорением вычислений. Ёмкость рынка профильных ускорителей и систем он оценивает в $1 трлн. Как считает глава компании, нет таких причин, которые способны остановить тенденцию перехода серверных систем на ускорители вычислений.