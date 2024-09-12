Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA признал, что дефицит чипов вынуждает клиентов нервничать
И ёмкость рынка ускорителей вычислений он оценивает в $1 трлн.

Агентство Bloomberg не оставило без внимания изречения основателя и бессменного руководителя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang), которые он сделал на минувшей технологической конференции Goldman Sachs. Помимо прочего, он упоминал о влиянии дефицита компонентов NVIDIA на взаимоотношения компании со своими клиентами.

Источник изображения: NVIDIA

«Все хотят быть первыми и получить больше других», — пояснил Дженсен Хуан специфику сложившейся ситуации в сфере поставок компонентов NVIDIA. По его словам, взаимодействие с клиентами стало более эмоциональным, и это вполне объяснимо и заслужено. NVIDIA делает всё от себя зависящее в этой ситуации, как добавил её руководитель. Поскольку компания доверяет выпуск своего оборудования подрядчикам, последним приходится догонять спрос. Как убеждён основатель NVIDIA, у её клиентов нет иного выбора, кроме как заниматься ускорением вычислений. Ёмкость рынка профильных ускорителей и систем он оценивает в $1 трлн. Как считает глава компании, нет таких причин, которые способны остановить тенденцию перехода серверных систем на ускорители вычислений.

#nvidia #аналитика #искусственный интеллект #дженсен хуан
+
Написать комментарий (0)
Рыночный потенциал услуг Intel по контрактному производству чипов весьма ограничен
По итогам года китайская компания BYD рассчитывает поставить 4 млн гибридов и электромобилей
Аналитиков больше впечатлили обновления носимых устройств Apple, чем iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
3
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
19
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
3
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
18
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
22
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
19
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
2
Когда обгон запрещён - даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
8

Сейчас обсуждают

Dark_Cloud
07:02
Те же 800 европских евро, а что? еще и дешевше https://www.ankermann.com/en/pc-800-euro.htm https://www.pcworld.com/article/2269238/how-to-build-a-killer-1080p-gaming-pc-for-just-700.html по запросу ...
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
Вячеслав Тарасов
06:38
К югу от Сатурна, это как - налево от Большой Медведицы в Дальнем космосе?:)
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
Dark_Cloud
06:20
Эти прощупыватели для начала задумались бы, почему у них на пс4 больше народу сидит, чем на пс5 то есть люди не увидели смысла в переходе на другое поколение, а тут внезапно все побегут на еще более д...
Moore's Law is Dead: цена консоли PS5 могла бы быть ниже, но в Sony решили провести эксперимент
Ссу на рекламистов
06:18
А чё ты кстати нагло брешишь якобы всем понравился этот как ты говоришь гаджет? Да весь интернет и верхний и нижний оплевался. Погляди хотя бы количество дизлайков под презентацией в каждом регионе. Д...
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
Ссу на рекламистов
06:12
ЗелоБубля тебе в своём рекламном высере накидает
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
DANYNAFIG
06:04
Сони обломится , совсем попутали п....
"М.Видео-Эльдорадо" открывает предзаказы на PS5 Pro
ark-bak
05:53
Shut up and take my money в этот раз не прокатит.
"М.Видео-Эльдорадо" открывает предзаказы на PS5 Pro
Виталий Карпов
05:18
Canary это даже не предварительная это зачаток не дошедший до разрабов... Вот потом бета для тестеров а после релиз версия
Обновление KB5041872 для Windows 11 загружает процессор на 100 % и вызывает зависания ОС
Виталий Карпов
05:15
Как сообщает ресурс Neowin. Источник: ithome.com в статье на overclockers ru.... Там же полно хороших новостей... я сомневаюсь что аудитория соответствует... Как бы у тестеров свой канал есть... Ну е...
Обновление KB5041872 для Windows 11 загружает процессор на 100 % и вызывает зависания ОС
Такой то
05:02
свинку вконтактик заблочил? не с кем похрюкать?
Зато честно: Forbes показал, по какой причине США поддерживают Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем