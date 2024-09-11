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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Китайская Loongson готовит свою видеокарту, которая по производительности будет как RTX 2080
Проект развивается благодаря бюджетному финансированию, если кто не знал.

Китайская компания Loongson, известная своими процессорами, не перестаёт удивлять амбициозными заявлениями. На недавней встрече с инвесторами руководство компании анонсировало скорый выход графического процессора 9A2000, который, по их словам, не уступит по производительности Nvidia RTX 2080. Не обошли стороной и процессоры – в разработке находятся модели с «лидирующей в мире» производительностью.

Loongson — детище китайской государственной программы по импортозамещению в сфере процессоров. Компания, до недавнего времени занимавшаяся исключительно центральными процессорами, уже успела заявить о себе на этом поприще. Так, выпущенный в конце 2023 года процессор 3A6000, по заявлениям разработчиков, не уступает по производительности AMD Zen 3 и Intel Tiger Lake 2020 года выпуска. Теперь же руководство Loongson обращает свой взор на рынок графических процессоров.

Нынешняя модель графического процессора Loongson с невыразительным индексом 9A1000 ориентирована на бюджетные системы для решения несложных задач с использованием искусственного интеллекта. А вот ситуация с 9A2000 выглядит совершенно иначе, ведь речь идёт о небольшом, но прорыве.

По словам председателя совета директоров и генерального директора компании Ху Вэйву, производительность 9A2000 превосходит показатели предшественника в 10 раз. Он также отметил, что новинка будет «сравнима с Nvidia RTX 2080» — об этом сообщает издание ITHome.

Конечно, с момента своего выхода в далеком 2018 году RTX 2080 успел немного устареть. Тем не менее, видеокарта всё ещё способна «тянуть» большинство современных игр с приемлемыми настройками.

Впрочем, без подводных камней не обошлось. RTX 2080 поддерживает DirectX 12, в то время как 9A2000, по словам Ху, «возможно» получит совместимость только DirectX 11. Это может негативно сказаться на игровых амбициях компании, хотя Ху и заверил, что новинка справится с популярной игрой Black Myth: Wukong благодаря поддержке DirectX 11.

Впрочем, у Loongson есть и другие козыри в рукаве. На той же встрече Вэйву намекнул на скорый выход процессора нового поколения 3B6600, архитектура которого обещает «феноменальную» производительность. По словам главы компании, «значительные» изменения в конструкции позволят новинке достичь «лидирующих в мире» показателей однопоточной производительности, сообщает ITHome.

Согласно предварительным утечкам, процессор будет оснащен восемью ядрами LA864 с тактовой частотой 3 ГГц и интегрированной графикой LG200.

Что касается сроков запуска, Вэйву предположил, что первые партии 3B6600 сойдут с конвейера в первой половине 2025 года, а массовое производство будет налажено во второй половине следующего года. До сих пор Loongson играл скорее второстепенную роль на рынке процессоров, не выходя за пределы Китая. Однако если 3B6600 действительно сможет конкурировать с флагманами x86 и Arm по одноядерной производительности, это станет настоящим прорывом для компании.

#видеокарты #loongson #9a2000
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