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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD переходит на единую архитектуру GPU, которая объединит RDNA и CDNA
А название у неё будет такое же предсказуемое — UDNA.

Компания AMD объявила о стратегическом решении, которое может существенно повлиять на баланс сил на рынке графических процессоров. На выставке IFA 2024 в Берлине старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения вычислительной техники и графики Джек Хуин заявил о планах объединить две ключевые архитектуры GPU — RDNA, ориентированную на потребительский сегмент, и CDNA, предназначенную для центров обработки данных, — в единую микроархитектуру под названием UDNA.

Разделение на RDNA и CDNA произошло в 2019 году, когда компания отказалась от микроархитектуры GCN. Тогда этот шаг объяснялся стремлением к максимальной эффективности в рамках каждого направления. Однако со временем стало очевидно, что данный подход создаёт ряд сложностей, особенно в контексте развития бизнеса AMD в сегменте центров обработки данных.

По словам Хуина, разработчикам приходится иметь дело с двумя разными платформами, что снижает скорость разработки и усложняет процесс оптимизации. UDNA призвана устранить эти проблемы, предложив универсальное решение как для игровых, так и для вычислительных задач.

Этот шаг выглядит логичным в свете стремления AMD составить конкуренцию Nvidia с её экосистемой CUDA, которая доминирует на рынке уже много лет. CUDA — это единая платформа для всех типов приложений, использующая общую микроархитектуру для искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и игр.

«У CUDA четыре миллиона разработчиков, — отметил Хуин. – Наша цель – создать условия для того, чтобы AMD добилась такого же успеха». Достичь этого будет непросто. AMD делает ставку на открытую программную платформу ROCm, которая, несмотря на определенные успехи, по-прежнему уступает CUDA по ряду параметров. UDNA должна стать важным шагом на пути к созданию более конкурентоспособной экосистемы. Объединение архитектур упростит разработку и оптимизацию программного обеспечения, что, в свою очередь, сделает платформу AMD более привлекательной для разработчиков.

Пока остается неясным, какие именно изменения будут реализованы в UDNA и когда стоит ждать появления первых устройств на ее основе. По словам Хуина, это долгосрочная стратегия, которая будет реализовываться поэтапно. Однако, учитывая, какие ставки делаются на рынке искусственного интеллекта, AMD, скорее всего, будет стремиться к тому, чтобы как можно скорее представить новую архитектуру.

#amd #видеокарты #gpu #rdna #архитектура
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AMD готовит как минимум четыре видеокарты RDNA 4 для массового сегмента
AMD намерена отказаться от выпуска флагманских видеокарт, делая ставку на более доступные модели
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