Так считает один известный эксперт, в написании имени и фамилии которого отсутствуют буквы "г" и "у".

Некоторые аналитики вынуждены всегда концентрироваться на предсказании будущих событий, и состоявшаяся на этой неделе презентация новых продуктов Apple в этом смысле для них является отработанным материалом. Впрочем, как поясняет Seeking Alpha, специализирующийся на обсуждении продукции этой марки Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) дал краткую оценку итогам недавнего мероприятия Apple. Оно прошло во многом в соответствии с ожиданиями рынка, поэтому особых сюрпризов с точки зрения сегодняшней динамики акций данного эмитента не произошло.

Источник изображения: Apple

К положительным факторам стоит отнести сохранение стоимости смартфонов семейства iPhone 16 на уровне предшественников, а вот отложенное распространение технологий Apple Intelligence служит определённым раздражителем как для пользователей, так и для инвесторов.

Попутно Мин-Чи Ко отмечает, что умные часы Apple Watch Ultra 3 и обновлённая версия Watch SE появятся только в следующем году, поскольку сентябрьская презентация обошла их стороной. Тем самым аналитик формирует направление для своих дальнейших прогнозов в данной сфере.