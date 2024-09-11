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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung готовится к серьёзным сокращениям второстепенного для производства персонала за пределами Южной Кореи
Производство чипов пострадать не должно.

Множественные источники, как сообщает Reuters, уведомили это агентство о наличии у Samsung намерений сократить за пределами Южной Кореи от 15 до 30 % персонала, связанного с административной работой, маркетингом и продажами. В Индии, например, сокращения уже начались, по их результатам работы могут лишиться до 1000 человек. Из всего персонала общей численностью 267 800 человек, по данным на конец 2023 года, компания располагала примерно 147 000 сотрудников за пределами Южной Кореи.

Источник изображения: Samsung Electronics

Занятые на производстве и в разработке специалисты сокращениями, как ожидается, затронуты не будут. Пройдут ли такие мероприятия в самой Южной Корее, тоже не уточняется, но на исторической родине такие действия работодателя могут вызвать слишком большой общественный резонанс, особенно с учётом недавно проходивших забастовок производственного персонала. Samsung комментировать слухи агентству Reuters отказалась, назвав связанную с сокращениями информацию конфиденциальной, а проводимые мероприятия по оптимизации численности штата регулярными.

#samsung #полупроводники #южная корея #слухи #сокращения штата сотрудников
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