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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская Lynk & Co утверждает, что не будет повышать цены на свои машины в Европе из-за возросших пошлин
Чтобы не отпугнуть покупателей.

Так называемая «ценовая война» на автомобильном рынке Китая в сегменте электромобилей привела к тому, что только две компании продолжают работать без убытков, и крупнейшая по местным меркам BYD является одной из них. В поисках новых рынков сбыта многие китайские компании смотрят на Европу, но местные законодатели с начала июля поставили заслон для электромобилей китайского производства в виде возросших таможенных пошлин. Принадлежащая холдингу Geely марка Lynk & Co, как сообщает Reuters, заявила об отсутствии у неё намерений переносить возросшие из-за новых таможенных ставок затраты на розничную стоимость своих электромобилей на европейском рынке.

Источник изображения: Lynk & Co

Между тем, пошлина выросла на 18,8 % по сравнению с июньскими 10 %, поэтому компании придётся пожертвовать частью прибыли ради сохранения имеющегося уровня цен. Как пояснил генеральный директор представительства компании в Европе Николас Аппельгрен (Nicolas Appelgren), европейский автомобильный рынок очень конкурентен, и важно сохранять правильные цены, чтобы на нём оставаться. Первый «чистокровный» электромобиль этой марки, которая ранее выпускала только подзаряжаемые гибриды, появится на рынке Европы именно благодаря поставкам из Китая. В дальнейшем же компания хотела бы локализовать производство электромобилей в Европе, чтобы нивелировать влияние заградительных пошлин. Материнская компания Geely уже занимается поиском подходящей площадки для строительства предприятия в Европе.

#электромобили #европа #пошлины #китайские электромобили #lynk & co
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Китайские автопроизводители могут отделаться более низкими пошлинами в Евросоюзе
По итогам года китайская компания BYD рассчитывает поставить 4 млн гибридов и электромобилей
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