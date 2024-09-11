Это позволит сделать их более дешёвыми.

Как отмечает Nikkei Asian Review, компания Infineon Technologies на этой неделе сообщила о важном для всей отрасли технологическом прорыве. Она первой среди конкурентов освоила технологию выпуска компонентов из нитрида галлия на пластинах типоразмера 300 мм. До этого максимальный размер подобных пластин достигал 200 мм, и полуторакратное увеличение диаметра обеспечивает количество получаемых с одной пластины чипов в 2,3 раза.

Источник изображения: Infineon Technologies

Это благотворно сказывается на себестоимости компонентов из нитрида галлия, которые пока заметно дороже кремниевых аналогов. Нитрид галлия находит широкое применение в силовой электронике, наряду с карбидом кремния, обрабатывать который Infineon в соответствующих целях тоже умеет, но пока только на пластинах типоразмера 200 мм. Если же вернуться к нитриду галлия, то выпуск продукции такого типа на пластинах диаметром 300 мм первым освоит предприятие Infineon в Австрии. Образцы профильной продукции клиенты компании начнут получать к концу следующего года. Через несколько лет, по мнению представителей Infineon, себестоимость чипов из нитрида галлия сравняется с кремниевыми.