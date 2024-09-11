С 2026 года, если получится локализовать их выпуск.

Издание Financial Express заявило, что компания Apple в рамках усилий по локализации производства электронных устройств в Индии выразила желание увеличить объём закупки комплектующих местного производства до $12 млрд в год. Среди этих компонентов будут и полупроводниковые изделия. Считается, что основными поставщиками подобной продукции для нужд Apple на территории Индии станут компании Micron и Tata Group.

Источник изображения: Apple

На соответствующие объёмы закупок Apple собирается выйти к 2026 году, к тому времени каждый четвёртый iPhone будет собираться в Индии. Сейчас подобным происхождением может похвастать только каждый седьмой продаваемый в мире iPhone. В мировых масштабах затраты Apple на закупку полупроводниковых компонентов выросли за период с 2011 по 2022 годы более чем в три раза до $67 млрд. В настоящее время эта сумма достигает $72 млрд, так что на Индию может приходиться её существенная часть, если поставленная цель будет достигнута. Это довольно большой прогресс, если учесть, что ещё четыре года назад все своим смартфоны Apple изготавливала на территории Китая. Последняя из стран до сих пор потребляет более половины всех изготавливаемых в мире полупроводниковых чипов.