Этого требует американское законодательство.

Издание Electrek обратило внимание, что в свете приближения презентации роботизированного такси Cybercab компания Tesla начала осторожнее описывать функциональные возможности комплекса FSD, который покупателям электромобилей данной марки предлагается активировать программно за $8000 в постоянное пользование или в рамках подписки с ежемесячной абонентской платой на ограниченный срок.

Источник изображения: Tesla

В конфигураторе на сайте Tesla компания стала по требованию американских регуляторов подчёркивать, что работа комплекса FSD требует постоянного контроля со стороны водителя, и не подразумевает полную автономность управления транспортным средством. Доступ к тем или иным функциям комплекса варьируется в зависимости от законодательства конкретных стран и регионов, в которых будут эксплуатироваться электромобили Tesla. Единственная оговорка, которая сохраняет надежду на превращение FSD в полностью независимый от водителя автопилот — это упоминание о том, что соответствующие ограничения носят временный характер. Формально, Илон Маск (Elon Musk) пока не отказался от намерений представить полноценный FSD до конца текущего года.