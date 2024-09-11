Более чем на 10% больше, чем планировала изначально.

Пока одни автопроизводители жалуются на слабый спрос и растущую конкуренцию, китайские марки продолжают экспансию на мировом рынке. Как известно, недавно BYD стала третьим по величине автопроизводителем мира, уступая только Volkswagen и Toyota, а издание CnEVPost со ссылкой на экспертов Morgan Stanley сообщает, что недавно руководство этой китайской компании поставило перед ней цель по итогам текущего года выпустить 4 млн гибридов и электромобилей.

Источник изображения: BYD

Машины исключительно с ДВС компания BYD не выпускает уже пару лет подряд, поэтому указанные 4 млн легковых транспортных средств будут представлять её годовой объём выпуска продукции. Ранее компания ориентировалась на показатель 3,6 млн штук, но теперь амбиции подняли планку до 4 млн машин.

В августе BYD удалось реализовать 373 083 электромобиля и гибрида с возможностью подзарядки от электросети, это стало новым месячным рекордом. Всего с января по август текущего года BYD реализовала 2 328 449 машин такого типа, поэтому для достижения поставленной цели к концу года в оставшиеся четыре месяца компания должна будет в среднем продавать по 420 000 гибридов и электромобилей. По сравнению с восемью первыми месяцами прошлого года, объёмы продаж BYD выросли почти на 30%.

Что характерно, сейчас популярность подзаряжаемых гибридов BYD растёт быстрее, чем у электромобилей. Первых в августе было продано на 73% больше в годовом сравнении (222 384 штуки), последних лишь на пару процентов больше, чем годом ранее, а именно 148 470 штук. BYD активно совершенствует свои гибридные силовые установки, они позволяют добиваться хороших динамических показателей и высокой экономичности при сохранении независимости от зарядных станций.