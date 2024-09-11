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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США в очередной раз пытаются запретить ввоз дронов китайской марки DJI
Нижняя палата уже утвердила профильный законопроект.

Министерство торговли США добавило компанию DJI, которая является крупнейшим в мире производителем беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения, в санкционный список ещё в 2022 году, а оборонному ведомству США для такого шага потребовались ещё два года. Теперь на очереди Федеральная комиссия по связи США, поскольку как сообщает South China Morning Post, именно это ведомство в случае принятия рассматриваемого парламентом законопроекта должно будет ввести запрет на импорт в США дронов марки DJI.

Источник изображения: DJI

Пока этот законопроект, который в своём нынешнем виде не накладывает ограничений на эксплуатацию уже завезённых в США дронов DJI, утверждён только нижней палатой Конгресса США, далее его предстоит рассмотреть и утвердить Сенату, и только потом он будет положен на подпись президенту США для окончательного утверждения. Поскольку до президентских выборов осталось менее двух месяцев, американские законодатели спешат рассмотреть те инициативы, которые касаются взаимодействия с Китаем. Подобных законопроектов на этой неделе будет рассмотрено аж 28 штук, что и позволило представителям прессы окрестить данный период в работе американских законодателей «китайской неделей».

#сша #китай #дроны #беспилотники #китайские производители #запрет #dji
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