Нижняя палата уже утвердила профильный законопроект.

Министерство торговли США добавило компанию DJI, которая является крупнейшим в мире производителем беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения, в санкционный список ещё в 2022 году, а оборонному ведомству США для такого шага потребовались ещё два года. Теперь на очереди Федеральная комиссия по связи США, поскольку как сообщает South China Morning Post, именно это ведомство в случае принятия рассматриваемого парламентом законопроекта должно будет ввести запрет на импорт в США дронов марки DJI.

Источник изображения: DJI

Пока этот законопроект, который в своём нынешнем виде не накладывает ограничений на эксплуатацию уже завезённых в США дронов DJI, утверждён только нижней палатой Конгресса США, далее его предстоит рассмотреть и утвердить Сенату, и только потом он будет положен на подпись президенту США для окончательного утверждения. Поскольку до президентских выборов осталось менее двух месяцев, американские законодатели спешат рассмотреть те инициативы, которые касаются взаимодействия с Китаем. Подобных законопроектов на этой неделе будет рассмотрено аж 28 штук, что и позволило представителям прессы окрестить данный период в работе американских законодателей «китайской неделей».