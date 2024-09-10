Это в лучшем случае $15 млрд выручки в год с учётом собственных нужд.

Эксперты JP Morgan прокомментировали недавние слухи тайваньских ресурсов о намерениях Intel перенести на конвейер TSMC производство абсолютно всех чипов, выпускаемых по технологии 3-нм и более «тонким». По их мнению, Intel весьма уверена в характеристиках своих технологий 18A и 14A, а потому наладит по ним выпуск продукции для собственных нужд, не говоря уже о потребностях сторонних клиентов.

Источник изображения: Intel

При этом, как добавляют представители JP Morgan, ёмкость рынка, на которую может претендовать подразделение Intel Foundry, не превышает $15 млрд в год. Если учесть, что к 2025 году до 30-40 % этих средств будет получать от Intel компания TSMC в счёт оплаты услуг по производству компонентов процессоров, то «оперативный простор» для услуг Intel сторонним заказчикам сужается до суммы менее $10 млрд в год. Заметим, что нынешнее руководство Intel рассчитывает к концу десятилетия сделать компанию одним из двух крупнейших контрактных производителей чипов. Видимо, подобную уверенность представители JP Morgan не разделяют.