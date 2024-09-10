Покупателям смартфонов этой марки нужно запасаться терпением.

Первая торговая сессия после анонса семейства iPhone 16 и новых носимых устройств Apple должна показать, как инвесторы восприняли эти новинки, но аналитики Oppenheimer дали смешанную оценку вчерашней презентации компании из Купертино. По их словам, в текущем году более впечатляющими окажутся изменения в линейке носимых устройств Apple, нежели прогресс в функциональности iPhone, который будет во многом носить отложенный до следующего года эффект.

Источник изображения: Apple

Программные функции, связанные с ускорением работы искусственного интеллекта, как стало известно вчера, осенью текущего года будут доступны преимущественно англоязычным пользователям смартфонов iPhone 15/16, а вот носителям китайского, французского, испанского и японского языков придётся запастись терпением до следующего года. Впрочем, эксперты Melius Research всё равно считают, что даже такое плавное распространение новых функций оживит спрос на новые iPhone в течение ближайших 12 месяцев. Нужно учитывать, что функции Apple Intelligence будут работать на смартфонах не слабее iPhone 15 Pro, поэтому передовая аудитория неизбежно потянется за новыми смартфонами Apple.

Если же вернуться к носимым устройствам Apple, то они начнут задавать планку для всего рынка уже в этом году. Часы Apple Watch научились распознавать апноэ во время сна пользователя, наушники AirPods могут служить в качестве альтернативы слуховому аппарату базового уровня. Все эти возможности будут доступны покупателям обновлённых устройств Apple уже в текущем году.