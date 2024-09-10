Информация с датчиков будет обрабатываться в масштабе реального времени.

Компании Pirelli и Bosch, как отмечает Reuters, заявили о намерениях совместными усилиями разработать программную технологию анализа параметров датчиков, интегрированных в автомобильные шины. Pirelli в этом тандеме будет отвечать за создание шин с интегрированными датчиками, а Bosch будет отвечать за обработку данных и проектирование соответствующего оборудования.

Источник изображения: Pirelli

Какое применение будет найдено получаемой информации, пока не конкретизируется, но стороны отмечают, что они стремятся повысить безопасность автомобилей, оснащённых такими шинами, а также комфорт передвижения и динамические характеристики соответствующих транспортных средств. Информация будет передаваться в масштабе реального времени, что позволит гибко реагировать на изменения в поведении шин. Как отмечается, обе компании уже испытали подобные решения на автомобильных шинах Pirelli, созданных специально для итальянских суперкаров Pagani. Вполне возможно, что этот опыт пригодится и при эксплуатации транспортных средств в «гражданских режимах».