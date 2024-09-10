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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Августовская выручка TSMC выросла на 33 % год к году
Но последовательно сократилась по сравнению с июлем.

Тайваньская компания TSMC только что отчиталась о динамике финансовых показателей за август, по итогам месяца её выручка увеличилась до $7,8 млрд, на 33 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По сравнению с июлем выручка последовательно сократилась на 2,4%, да и темпы её роста несколько замедлились, поскольку в июле они достигали 45%.

Источник изображения: TSMC

Напомним, что по итогам третьего квартала в целом компания рассчитывает увеличить выручку на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая высокий спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта и вчерашний дебют новых устройств Apple, для которых компоненты также выпускает TSMC, аналитики Bernstein ожидают, что выручка третьего квартала в целом может превзойти собственные ожидания компании на 5-6 %. Всего за восемь месяцев этого года TSMC выручила около $55 млрд, что на 30,8% итогов аналогичного периода предыдущего года.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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