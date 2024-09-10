Все необходимые изменения в дизайн будут внесены до конца октября.

Ситуация с необходимостью внести некоторые изменения в дизайн и технологию изготовления ускорителей вычислений NVIDIA GB200 с архитектурой Blackwell вызвала появление огромного количества слухов, самые удручающие из которых обещали задержку начала поставок данного типа продукции почти на квартал. Тайваньское издание Commercial Times со ссылкой на собственные источники сегодня сообщила, что необходимые изменения в фотомаску для изготовления чипов Blackwell серии GB200 уже внесены, менять из-за этого весь цифровой проект нет необходимости, и первые серийные экземпляры ускорителей могут быть выпущены уже в декабре текущего года.

Источник изображения: NVIDIA

К массовым поставкам GB200 в этом случае NVIDIA сможет приступить в первом квартале следующего года, поэтому говорить о существенной задержке в графике поставок ускорителей пока не приходится. Фактически, все необходимые изменения в дизайн компонентов будут сделаны во второй половине октября, и после этого можно будет приступать к масштабированию производства соответствующих ускорителей.