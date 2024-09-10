За базовую версию попросят $129.

Apple представила две модели AirPods 4 — базовую и с системой активного шумоподавления (ANC). Новинки получили переработанный дизайн и расширенный функционал.

Обе модели AirPods 4 перешли на USB-C, отказавшись от устаревшего разъема Lightning. Версия с ANC получила встроенный динамик в зарядном кейсе, который поможет найти наушники с помощью приложения «Локатор».

Базовые AirPods 4 отличаются укороченными элементами корпуса и улучшенным качеством звука, однако лишены сменных амбушюр. В основе обеих моделей лежит новый процессор H2, который обеспечил ряд усовершенствований. Помимо повышенной энергоэффективности и поддержки Bluetooth 5.3, он гарантирует быстрое подключение, улучшенное звучание с персонализированным пространственным аудио и мгновенное переключение между устройствами Apple.

Дизайн AirPods 4 претерпел изменения: теперь он сочетает в себе черты AirPods 3 и AirPods Pro. Укороченные элементы корпуса и продуманная эргономика обеспечивают комфортную и надежную посадку в ушах. Помимо USB-C, наушники можно заряжать и от Apple Watch.

Стоимость AirPods 4 начинается от $129 за базовую версию. Модель с активным шумоподавлением обойдётся в $179.