С камерой там вышел полный шик, на самом деле.

В рамках осенней презентации Glowtime компания Apple представила новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Ключевые изменения коснулись размеров дисплеев, быстродействия и набора функций для камер.

Как и прежде, Apple предлагает две версии Pro-смартфонов, отличающихся, главным образом, габаритами. iPhone 16 Pro получил увеличенный до 6,3 дюйма экран (против 6,1 дюйма у предшественника), а диагональ дисплея Pro Max выросла с 6,7 до 6,9 дюйма. Оба смартфона получили корпус с уменьшенными рамками вокруг экрана и новой конструкцией, призванной улучшить теплоотвод.

«Сердцем» iPhone 16 Pro и Pro Max стал новый процессор A18 Pro, выполненный по 3-нм техпроцессу. По заверениям Apple, он на 15% производительнее предшественника при сниженном на 20% энергопотреблении. За обработку графики отвечает 6-ядерный графический процессор, также демонстрирующий 20% прирост производительности. Объём оперативной памяти в новинках составляет 8 Гбайт.

Значительно обновился и набор функций для камер. Основной модуль, переименованный в Fusion, сохранил 48-Мп сенсор, а сверхширокоугольный объектив получил аналогичное разрешение, что расширило возможности макросъёмки. Телефото-камера оснащена 12-Мп сенсором и теперь, как и в iPhone 15 Pro Max, использует технологию Tetraprism, обеспечивающую 5-кратный оптический зум.

iPhone 16 Pro и Pro Max поддерживают запись видео в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду, в том числе в формате ProRes с возможностью сохранения на внешние накопители. Улучшена и обработка звука: теперь смартфоны используют четыре микрофона с пониженным уровнем шума и поддерживают запись звука в формате Spatial Audio.

Предзаказ на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max откроется в пятницу, а первые покупатели получат свои смартфоны 20 сентября. Доступны четыре варианта расцветки корпуса: Black Titanium, Natural Titanium, White Titanium и новый Desert Titanium.

Стоимость iPhone 16 Pro начинается от $999 за версию со 128 Гбайт встроенной памяти. iPhone 16 Pro Max с 256 Гбайт обойдется покупателям в $1199.