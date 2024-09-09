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Новости Hardware Алексей Сычёв
Mobileye не будет самостоятельно разрабатывать лидары
Это оптические датчики, позволяющие определять расстояние до объектов и их форму.

Агентство Reuters сообщило сегодня, что принадлежащая Intel израильская компания Mobileye приняла решение ликвидировать своё подразделение по разработке лидаров к концу текущего года. В связи с этим будет сокращено около 100 специалистов, а операционные расходы израильского разработчика сократятся примерно на $60 млн в год, если судить по финансовым планам на текущий год.

Источник изображения: Mobileye

Компания занималась разработкой лидаров непрерывного излучения с частотной модуляцией (FMCW), но сочла сохранение этого вида деятельности бесперспективным по ряду причин. Во-первых, динамика роста её выручки ухудшилась из-за замедления спроса на компоненты для систем активной помощи на китайском рынке. Во-вторых, собственные системы машинного зрения на базе чипов EyeQ 6 демонстрируют обнадёживающие результаты, и сохранение инвестиций в создание лидаров больше не кажется руководству перспективным. Наконец, конкуренты предлагают сопоставимые по возможностям лидары по более низким ценам, и это можно считать одной из главной причин, побудивших Mobileye отказаться от идеи создания собственных лидаров.

#intel #mobileye #сокращения #лидары
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