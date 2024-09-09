Это тот самый случай, когда нужен доступный ультраширокий монитор без излишеств.

Компания MSI представила серию ультрашироких мониторов Modern MD342CQP с изогнутым VA-экраном (21:9, 1500R) и диагональю 34 дюйма.

Мониторы доступны в чёрном и белом цветах. Рекомендованная цена — около $350. Судя по всему, MSI нацелилась на пользователей, которые ищут доступный ультраширокий монитор без излишеств.

Технические характеристики Modern MD342CQP / MD342CQPW:

Диагональ: 34 дюйма

Разрешение: 3440 x 1440 (UWQHD)

Частота обновления: 120 Гц

Время отклика: 1 мс (MPRT) / 4 мс (GTG)

Тип матрицы: VA

Яркость: 300 кд/м2

Углы обзора: 178°(H) / 178°(V)

Соотношение сторон: 21:9

Контрастность: 3500:1

Покрытие экрана: антибликовое

Цветовой охват: 1,07 млрд цветов

Глубина цвета: 10 бит (8 бит + FRC)

Цветовой охват: Adobe RGB 92% / DCI-P3 95% / sRGB 119% (CIE 1976)

Видеовходы: 2x HDMI 2.0b (UWQHD@100Hz), 1x DisplayPort (1.4a), 1x Type-C DP Alt w/ 98W PD

Аудиоразъёмы: 1x выход на наушники

USB-порты: 1x USB 5Gbps Type-B, 2x USB 5Gbps Type-A

Динамики: 2x 3 Вт

Крепление Kensington Lock: есть

Питание: внешний адаптер (19V 9.47A), 100~240V, 50/60Гц

Регулировка: наклон: -5° ~ 20°, поворот: -30° ~ 30°, высота: 0~110 мм, поворот на 90°: -5° ~ 5°

Крепление VESA: 75 x 75 мм

Габариты (Ш х Г х В): 808,6 x 250,6 x 424,1 мм

Вес: 8,05 кг

MSI делает ставку на KVM-переключатель и порт USB Type-C с поддержкой Power Delivery 98 Вт. Максимальная частота обновления 120 Гц доступна только при подключении через DisplayPort или Type-C. Порты HDMI 2.0b ограничены частотой 100 Гц.

Стоит отметить, что яркость 300 кд/м2 — это довольно скромный показатель. Многие геймеры предпочтут монитор с частотой 240 Гц и диагональю 27 дюймов, а офисных пользователей может не устроить изогнутый экран.

В целом, MSI Modern MD342CQP — неплохой вариант для тех, кому нужен доступный ультраширокий монитор с базовым функционалом. Однако называть его «инновационным», как это делает MSI, было бы преувеличением.