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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Представлен MSI Modern MD342CQP — ультраширокий монитор с VA-матрицей за $350
Это тот самый случай, когда нужен доступный ультраширокий монитор без излишеств.

Компания MSI представила серию ультрашироких мониторов Modern MD342CQP с изогнутым VA-экраном (21:9, 1500R) и диагональю 34 дюйма.

Мониторы доступны в чёрном и белом цветах. Рекомендованная цена — около $350. Судя по всему, MSI нацелилась на пользователей, которые ищут доступный ультраширокий монитор без излишеств.

Технические характеристики Modern MD342CQP / MD342CQPW:

  • Диагональ: 34 дюйма
  • Разрешение: 3440 x 1440 (UWQHD)
  • Частота обновления: 120 Гц
  • Время отклика: 1 мс (MPRT) / 4 мс (GTG)
  • Тип матрицы: VA
  • Яркость: 300 кд/м2
  • Углы обзора: 178°(H) / 178°(V)
  • Соотношение сторон: 21:9
  • Контрастность: 3500:1
  • Покрытие экрана: антибликовое
  • Цветовой охват: 1,07 млрд цветов
  • Глубина цвета: 10 бит (8 бит + FRC)
  • Цветовой охват: Adobe RGB 92% / DCI-P3 95% / sRGB 119% (CIE 1976)
  • Видеовходы: 2x HDMI 2.0b (UWQHD@100Hz), 1x DisplayPort (1.4a), 1x Type-C DP Alt w/ 98W PD
  • Аудиоразъёмы: 1x выход на наушники
  • USB-порты: 1x USB 5Gbps Type-B, 2x USB 5Gbps Type-A
  • Динамики: 2x 3 Вт
  • Крепление Kensington Lock: есть
  • Питание: внешний адаптер (19V 9.47A), 100~240V, 50/60Гц
  • Регулировка: наклон: -5° ~ 20°, поворот: -30° ~ 30°, высота: 0~110 мм, поворот на 90°: -5° ~ 5°
  • Крепление VESA: 75 x 75 мм
  • Габариты (Ш х Г х В): 808,6 x 250,6 x 424,1 мм
  • Вес: 8,05 кг

MSI делает ставку на KVM-переключатель и порт USB Type-C с поддержкой Power Delivery 98 Вт. Максимальная частота обновления 120 Гц доступна только при подключении через DisplayPort или Type-C. Порты HDMI 2.0b ограничены частотой 100 Гц.

Стоит отметить, что яркость 300 кд/м2 — это довольно скромный показатель. Многие геймеры предпочтут монитор с частотой 240 Гц и диагональю 27 дюймов, а офисных пользователей может не устроить изогнутый экран.

В целом, MSI Modern MD342CQP — неплохой вариант для тех, кому нужен доступный ультраширокий монитор с базовым функционалом. Однако называть его «инновационным», как это делает MSI, было бы преувеличением.

#msi modern md342cqp #мониторы: msi
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