И про энергоэффективность AMD тоже помнит.

Уже в начале следующего года на рынке могут появиться портативные игровые компьютеры нового поколения на базе процессоров AMD Z2 Extreme. Ожидается, что эти устройства составят серьезную конкуренцию Steam Deck от Valve.

AMD и Microsoft подтвердили скорый выход Z2 Extreme, преемника процессора Z1 Extreme, используемого в Asus ROG Ally. Скорее всего, в основе Z2 Extreme будет лежать архитектура AMD Zen 5 Strix Point. С момента выхода Steam Deck в 2022 году многие производители представили свои версии портативных ПК. Большинство из них работают на мобильных процессорах AMD Zen 4 Ryzen 7000 или 8000 (Phoenix и Hawk Point).

Судя по тестам, графический чип Strix Point 890M демонстрирует значительный прирост производительности. Игры, подобные Doom Eternal, God of War или Red Dead Redemption 2, работают с приемлемой частотой кадров даже на высоких настройках графики.

Пока что единственным подтвержденным устройством на базе Strix Point является GPD Pocket 4. Тем не менее, AMD и Microsoft сотрудничают с несколькими производителями, так что в следующем году вполне может выйти Asus ROG Ally 2.

AMD уделяет особое внимание увеличению времени автономной работы. По словам старшего вице-президента компании Джека Хуэйня, Z2 Extreme сможет проработать от одного заряда три часа в игре Black Myth Wukong. Кроме того, компания делает ставку на искусственный интеллект, планируя использовать нейроморфные процессоры для повышения производительности.

Выход портативных ПК на базе Z2 Extreme может совпасть с релизом преемника Nintendo Switch. Вполне возможно, что к следующему году нас ждет новый виток конкуренции на рынке портативных игровых устройств.