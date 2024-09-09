Ситуация с коммерческими кредитами складывается не очень удачно.

Уже в следующем году японская компания Rapidus при содействии специалистов IBM надеется освоить на опытной линии выпуск прототипов 2-нм чипов, а к 2027 году рассчитывает поставить процесс на коммерческие рельсы. Для следования этому графику ей нужны дополнительные финансовые ресурсы. Их, как отмечает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, компания намерена изыскать преимущественно у существующих акционеров.

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В общей сложности планируется привлечь $700 млн, из них 80% предоставят японские корпорации Toyota, Sony, SoftBank и MUFG Bank, а оставшиеся 20% предоставят коммерческие и государственные банки. Средства будут направлены непосредственно на строительство предприятия Rapidus на острове Хоккайдо, где в 2027 году должно быть налажено массовое производство 2-нм чипов. Потенциальные инвесторы должны определиться с ответом до конца текущего месяца, как сообщает первоисточник.

Попытки привлечь необходимую сумму в форме коммерческих кредитов особым успехом не увенчались, поскольку компания ещё ничего не производит, а потому не может доказать кредиторам свою экономическую состоятельность. Впрочем, в будущем Rapidus не станет пренебрегать возможностью взять кредиты, если таковая появится. Власти Японии также рассматривают законопроект, который позволит им напрямую инвестировать средства в капитал такой компании, но он пока не прошёл обсуждение в парламенте.