Даже активнее, чем акции самой Apple.

До начала презентации Apple остаётся несколько часов, и в минувшие выходные зарубежные СМИ уже сообщили, что процессоры этой марки, которые появятся в составе смартфонов семейства iPhone 16, будут использовать архитектуру Armv9. Она позволяет ускорять работу функций, связанных с системами искусственного интеллекта. Поскольку более прогрессивная архитектура даёт Arm право взимать более высокие роялти с Apple, то данный контракт определённо позволит британскому холдингу увеличить собственные доходы. Как отмечает Barron’s, на этих ожиданиях акции Arm в США до начала торгов успели вырасти на 3,17%.

Источник изображения: NVIDIA

С начала года акции Arm укрепились на 56 %, это выше динамики индекса S&P 500 за тот же период, поскольку он вырос только на 13%. Непосредственно акции Apple с начала года успели подорожать менее чем на 15%. В ожидании презентации и они укрепились перед началом торгов на полпроцента, но говорить о полноценной реакции фондового рынка на события сегодняшней презентации можно будет только завтра.