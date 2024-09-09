Хорошо уже было, теперь будет просто нормально.

Инвесторы за два предыдущих года уже привыкли к кратному росту выручки NVIDIA в годовом сравнении, поэтому итоги предыдущего квартала, который подтолкнул руководство компании к формированию более скромного прогноза на текущий квартал, вызвали снижение котировок акций данного эмитента. По мнению экспертов Citi, подобная реакция фондового рынка на вполне достойный квартальный отчёт говорит о том, что NVIDIA перестаёт быть излюбленным инвесторами участником ИИ-бума.

Источник изображения: NVIDIA

Это не значит, как подчёркивают авторы аналитической записки, что покупка акций NVIDIA с целью заработка теряет свой смысл. Просто компания становится лишь одним из крупных эмитентов, наращивающим свою капитализацию. Своё влияние на фондовые индексы США компания продолжит оказывать в более скромных масштабах. Компания продолжит наращивать свою прибыль уверенными темпами, и с этой точки зрения её акции могут быть привлекательны с учётом потенциальной дивидендной доходности.