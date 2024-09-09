США в очередной раз столкнулись с обвинениями в попытке удержать мировую гегемонию.

С минувшей субботы власти Нидерландов запретили компании ASML поставлять в Китай ещё две модели литографических сканеров класса DUV, которые работают со сверхглубоким ультрафиолетовым излучением, в другие страны без особой экспортной лицензии. Понятно, что в случае с поставками в Китай подобную лицензию получить будет невозможно, поэтому, как сообщает Reuters, власти Поднебесной предсказуемо выступили с осуждением данных мер.

Источник изображения: Intel

Что характерно, в заявлении китайского министра торговли «досталось» именно США, поскольку очевидно, по чьей инициативе Нидерланды ввели данные ограничения. Американские чиновники запретили рассматриваемые модели литографических сканеров поставлять в Китай уже давно, но власти Нидерландов не спешили привести свои правила экспортного контроля в соответствие с законами США. По мнению китайских чиновников, США в попытке сохранить свою мировую гегемонию в последние годы использует стратегию принуждения определённых стран к необходимым действиям в сфере экспортных ограничений. От этого страдают поставки полупроводниковых компонентов и оборудования для их производства.