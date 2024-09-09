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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Финансовый директор Transsion был задержан и арестован
В чём его обвиняют, не уточняется.

Китайская компания Transsion является относительно молодым, но амбициозным производителем смартфонов, который свою продукцию активно продвигает на рынках Африки и Азии, и подобная стратегия даже приближает его к статусу четвёртого по величине поставщика таких устройств. Как сообщает South China Morning Post, в новом официальном заявлении Transsion уведомила власти Китая, что её финансовый директор Сяо Ёнгуй (Xiao Yonghui) был задержан правоохранительными органами в рамках начатого расследования.

Источник изображения: South China Morning Post

В чём обвиняют представителя компании, не уточняется. Имеющаяся организационная структура Transsion, по словам компании, позволяет ей продолжить деятельность без особого ущерба для бизнеса даже в условиях нахождения финансового директора под стражей. Компании принадлежат торговые марки Tecno, Itel и Infinix, а также бренд аксессуаров Oraimo. Продукция Transsion представлена в более чем 70 странах мира, включая Азию, Африку и Латинскую Америку. В прошлом году компания занимала пятое место в мире по объёмам поставок смартфонов. Ожидается, что в текущем году Transsion впервые поставит на мировой рынок более 100 млн смартфонов. В прошлом квартале ей удалось отгрузить 25,5 млн электронных устройств.

#смартфоны #китай #transsion
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