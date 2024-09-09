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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel поручит TSMC выпуск всех своих 3-нм компонентов
И более совершенных изделий, не относящихся к Intel 18A.

На прошлой неделе стало известно, что Intel отказывается от освоения массового производства чипов по технологии 20A в пользу более прогрессивной 18A, и только это обеспечит ей экономию до $500 млн. Тайваньские источники сообщают, что Intel поручит производство всех 3-нм компонентов компании TSMC, а также продолжит сотрудничать с компанией в рамках более тонких литографических норм. Поскольку современные процессоры Intel комбинируют разнородные кристаллы на одной подложке, такое изменение в производственной политике может коснуться не только семейства Lunar Lake.

Источник изображения: Intel

Как известно, компоненты для процессоров Lunar Lake будут выпускаться для Intel компанией TSMC. Поскольку Intel сейчас сосредоточена на скорейшем освоении и масштабировании передового техпроцесса 18A, возникшую в связи с отказом от освоения 20A пустоту необходимо заполнить другими техпроцессами, и в этом отношении услуги TSMC как раз придутся кстати.

Тайваньские источники попутно отмечают, что сокращения персонала, которые будут стоить компании 15 000 уволенных сотрудников, коснутся преимущественно позиций, связанных с производством чипов, но тайваньское подразделение Intel не будет ими затронуто. По-видимому, местным специалистам предстоит выстраивать долгосрочные отношения с TSMC, а потому их решено не трогать в рамках предстоящего сокращения, которое в основной своей части должно будет завершиться до конца октября текущего года.

#intel #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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