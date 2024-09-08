Теперь уже из-за опасений по поводу его возможного бегства из страны.

Компания Samsung Electronics является крупнейшим производителем микросхем памяти в мире и важным налогоплательщиком в Южной Корее, поэтому её деловые интересы государством защищаются самым тщательным образом. Как сообщает Reuters, недавно Окружной суд Сеула выдал ордер на повторный арест одного из бывших сотрудников Samsung Electronics, которого с июля прошлого года подозревают в попытках передать чувствительную техническую информацию Китаю.

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Гражданин Южной Кореи Цой Чин Сок (Choi Jinseog) с лета прошлого года находится под следствием, его обвиняют в попытках передать китайской стороне важные технологии производства микросхем оперативной памяти, а именно связанные с 20-нм техпроцессом применительно к DRAM. В ноябре прошлого года он был выпущен под залог, но в этот четверг суд постановил повторно взять его под стражу, опасаясь вероятного авиаперелёта подследственного в другую страну. Имеющий большой опыт работы в Samsung руководитель пытался основать в Китае собственную компанию по производству чипов, но представители южнокорейского правосудия сочли такой трансфер технологий неправомерным. По словам самого обвиняемого, указанные технологии не являлись коммерческой тайной Samsung и находились в свободном доступе. Под следствием находится ещё один гражданин Южной Кореи, который также работал в Samsung Electronics.