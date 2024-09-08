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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Эволюция систем ИИ в ближайшее время не снизит спрос на ускорители вычислений
Новые задачи потребуют нового оборудования.

Аналитики New Street пришли к выводу, что в ближайшие годы развитие систем искусственного интеллекта не приведёт к насыщению рынка аппаратной инфраструктурой, поскольку требования к ней будут постоянно расти. Даже если процесс обучения языковых моделей в какой-то момент исключит потребность в дальнейшем увеличении вычислительных мощностей, эстафету подхватят другие тенденции, связанные с эволюцией данных систем.

Источник изображения: NVIDIA

Следующим этапом развития систем ИИ, как поясняют эксперты, станет переход к формированию логических выводов, а затем возникнет потребность в оборудовании, способном обеспечить рассуждения и аргументирование силами генеративного искусственного интеллекта. Всё это приведёт к усложнению математического аппарата, появлению спроса на новые типы оборудования, поэтому спрос на компоненты для инфраструктуры искусственного интеллекта хоть и будет замедлять свой рост, то лишь на непродолжительные периоды. NVIDIA останется главным бенефициаром данной тенденции, поскольку AMD пока не может предложить столь обширной вертикально интегрированной инфраструктуры и поддержки со стороны разработчиков.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект
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