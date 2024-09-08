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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla опубликовала новые патентные заявки, связанные с технологией беспроводной зарядки электромобилей
Для беспилотных такси она будет очень актуальна.

Слайд в презентации Tesla уже мимоходом демонстрировал ситуацию, подразумевающую зарядку тяговой батареи электромобиля беспроводным методом, эксперименты с этой технологией подтверждал и главный дизайнер компании, поэтому появление в базе патентов новых заявок от Tesla по данной тематике не стало для представителей ресурса Electrek большим сюрпризом.

Источник изображения: WIPO, Electrek

Сразу четыре новые заявки описывают методы снижения токов утечки в индуктивных устройствах беспроводной зарядки, применение температурных датчиков в подобных устройствах, методы их производства и алгоритмы управления процессом беспроводной зарядки. Складывается впечатление, что Tesla не исключает использования такой технологии в своих будущих электромобилях. К слову, пикап Cybertruck на правах самой новой модели уже демонстрировал наличие терминалов для подключения контура беспроводной зарядки. Другими словами, при желании машину можно оснастить таким контуром и заряжать батарею без необходимости подключения кабеля к зарядному порту.

Все эти ухищрения имеют смысл преимущественно при условиях беспилотного управления электромобилями Tesla. Те же роботизированные такси могут регулярно пополнять заряд тяговой батареи беспроводным методом, не требуя участия человека даже на этом этапе. Ранее компания экспериментировала с роботизированным манипулятором, который сам подключал кабель зарядной станции к порту электромобиля, но беспроводной вариант видится более изящным решением проблемы. Тем более, что совершенствование подобной технологии уже позволяет обеспечить КПД на уровне до 95%, сводя потери электроэнергии к разумному минимуму.

#tesla #электромобили tesla #патенты #беспроводная зарядка электромобилей
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