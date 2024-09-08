Перекладывание денег из кармана в карман продолжается.

Богатейшим человеком мира Илона Маска (Elon Musk) сделала компания Tesla, которую он не основывал, но в определённый момент возглавил и получил крупный пакет акций. Миллиардер не стесняется использовать ресурсы этого автопроизводителя для финансирования других своих компаний, которыми владеет вместе с ограниченным кругом акционеров или единолично. Как стало известно The Wall Street Journal, стартап xAI Илон Маск хотел бы использовать для совершенствования возможностей программного обеспечения Tesla в сфере искусственного интеллекта.

Источник изображения: Tesla

Помощь эта, разумеется, не будет безвозмездной. В обмен на доступ к технологиям xAI компания Tesla, по замыслу миллиардера, должна будет делиться со стартапом своей выручкой. При самом глубоком взаимодействии речь может идти о половине выручки, которую Tesla получает от реализации своего программного обеспечения для автопилота. Маск также намерен использовать разработки xAI для развития голосового ассистента в интерфейсе электромобилей Tesla, а ещё стартап намеревается помочь компании совершенствовать человекоподобных роботов Optimus. Ранее Маск публично обсуждал намерения направить на нужды xAI не менее $5 млрд из средств компании Tesla.