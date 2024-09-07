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Новости Hardware Алексей Сычёв
Более двух десятков электрических грузовиков Tesla Semi запечатлены на стоянке у предприятия компании
Их выпускают небольшими партиями в Неваде, но таких скоплений до сих пор не наблюдалось.

Электрические грузовики Tesla Semi собираются на опытной линии в Неваде, которая способна выдавать по пять машин в неделю, но фактические объёмы производства до сих пор были существенно ниже. Основная часть выпущенных Tesla грузовиков этой модели используется компанией для собственных логистических операций при перевозке компонентов между Невадой и Техасом. Часть машин трудится на нужды PepsiCo, но их уже также заметили с логотипами Martin Brower, Sysco, Walmart и Costco на борту полуприцепов, поэтому перечень клиентов Tesla на этом направлении планомерно расширяется.

Источник изображения: X, Zanegler

Как сообщает Electrek со ссылкой на опубликованное очевидцами фото, на территории подразделения Tesla в Неваде, которое занимается мелкосерийным производством грузовиков Semi, недавно были запечатлены сразу 26 готовых машин. Это уже приличное количество продукции, сконцентрированной в одном месте, но данный факт ещё может не говорить об увеличении объёмов производства. Возможно, формируется партия машин для отправки кому-то из клиентов, либо они требуют технического обслуживания или модернизации до передачи клиентам.

По соседству Tesla уже строит полноценное предприятие по производству грузовиков Semi, которое сможет приступить к выпуску продукции не ранее следующего года. Официальный дебют Tesla Semi состоялся в конце 2022 года, но массовой эта модель в силу различных причин до сих пор не стала. Предлагаемая сейчас клиентам Tesla версия тягача способна преодолевать до 800 км без подзарядки.

#tesla #tesla semi #невада #электрический грузовик
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