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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA за две недели потеряла пятую часть рыночной капитализации
В абсолютном выражении это более $400 млрд.

Агентство Bloomberg в силу своей ориентации на деловую аудиторию держит руку на пульсе колебаний курса акций NVIDIA, а потому решило подвести итоги не самого простого для них периода в конце этой недели. Прежде всего, за прошедшую неделю акции компании подешевели на $406 млрд, а за две недели NVIDIA умудрилась растерять пятую часть своей рыночной капитализации. Для этого эмитента прошедшие две недели оказались худшими за два предыдущих года.

Источник изображения: NVIDIA

За предыдущие 30 торговых дней акции NVIDIA колебались в коридоре от $90,69 до $131,26, и теперь по степени волатильности они превосходят биткоин в два раза, а акции Microsoft — почти в четыре. Впрочем, снижение курса акций всегда даёт возможность долгосрочным инвесторам присмотреться к тем ценным бумагам, в рост стоимости которых они верят в более отдалённой перспективе. С начала года котировки акций NVIDIA выросли более чем в два раза, и большинство экспертов сходятся во мнении, что они продолжат свой рост, даже если он не будет таким активным, как ранее.

#nvidia #аналитика #финансы #акции
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