Дело осталось за подбором квалифицированного персонала на местах.

Ещё в апреле этого года TSMC приступила к опытному производству чипов по 4-нм технологии на своём первом предприятии, возводимом в штате Аризона. Первоначально планировалось, что оно уже в этом году начнёт выпускать продукцию в массовых количествах, но в процессе строительства и монтажа оборудования возникли трудности с квалифицированным персоналом, значительную часть которого пришлось завозить с Тайваня, поэтому сроки запуска массового производства отодвинули на следующий год.

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Агентство Bloomberg теперь сообщает, что на первом предприятии TSMC в Аризоне уровень выхода годной продукции достиг значений, сопоставимых с тайваньскими предприятиями компании такого же типа. По сути, компании удалось воссоздать в США схожие с Тайванем технические условия для выпуска 4-нм чипов. Представители TSMC вдаваться в подробности в своих комментариях Bloomberg отказались, ограничившись общим заявлением о наличии прогресса на американском предприятии в соответствии с намеченным ранее планом.

Уровень выхода годной продукции значительно влияет на себестоимость продукции и показатели прибыльности производителя чипов. В предыдущие четыре года норма прибыли TSMC не опускалась ниже 36%, а инвесторы ориентируются на показатель в 53% при составлении своих долгосрочных прогнозов. По «Закону о чипах» компания должна в США получить $6,6 млрд безвозвратных субсидий и $5 млрд льготных кредитов. Впрочем, если учесть, что строительство трёх предприятий потребует от компании $65 млрд инвестиций, подобная поддержка со стороны властей США не кажется такой уж существенной.