Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Чипы TSMC американского производства уже достигли того же уровня качества, как и на Тайване
Дело осталось за подбором квалифицированного персонала на местах.

Ещё в апреле этого года TSMC приступила к опытному производству чипов по 4-нм технологии на своём первом предприятии, возводимом в штате Аризона. Первоначально планировалось, что оно уже в этом году начнёт выпускать продукцию в массовых количествах, но в процессе строительства и монтажа оборудования возникли трудности с квалифицированным персоналом, значительную часть которого пришлось завозить с Тайваня, поэтому сроки запуска массового производства отодвинули на следующий год.

Источник изображения: Reuters

Агентство Bloomberg теперь сообщает, что на первом предприятии TSMC в Аризоне уровень выхода годной продукции достиг значений, сопоставимых с тайваньскими предприятиями компании такого же типа. По сути, компании удалось воссоздать в США схожие с Тайванем технические условия для выпуска 4-нм чипов. Представители TSMC вдаваться в подробности в своих комментариях Bloomberg отказались, ограничившись общим заявлением о наличии прогресса на американском предприятии в соответствии с намеченным ранее планом.

Уровень выхода годной продукции значительно влияет на себестоимость продукции и показатели прибыльности производителя чипов. В предыдущие четыре года норма прибыли TSMC не опускалась ниже 36%, а инвесторы ориентируются на показатель в 53% при составлении своих долгосрочных прогнозов. По «Закону о чипах» компания должна в США получить $6,6 млрд безвозвратных субсидий и $5 млрд льготных кредитов. Впрочем, если учесть, что строительство трёх предприятий потребует от компании $65 млрд инвестиций, подобная поддержка со стороны властей США не кажется такой уж существенной.

#сша #полупроводники #литографическое производство #tsmc #аризона
+
Написать комментарий (0)
Западные страны согласовали поставку большого объёма военной помощи на Украину
Европа стремительно теряет долю в производстве полупроводников
Алиев заявил, что Азербайджан не станет частью антироссийской санкционной кампании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
4
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
2
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
82
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
31
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
6
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
15
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
2
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
8
Каким должен быть первый смартфон, и что нужно знать о правилах ношения телефона в школах РФ
+

Сейчас обсуждают

Николай Николай
06:48
Вот просто хочу написать, что в игру таки приходят новички, даже несмотря на порог вхождения. Я раньше рубился постоянно в Tribes:Ascend, который, конечно не такой динамичный, но тоже скилла поболее к...
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
FelsheR-BANz
06:37
Все с одного завода, как повезет.
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
de_fault
05:49
Нет, просто как всегда комментарий пишет человек, ничего не понимающий в процессорах.
Intel представила процессоры Lunar Lake с новыми ядрами, интегрированной графикой и NPU
Александр Сечков
05:29
ВЫявлять деградантов продолжу, хоть и уже скучно)))
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
Александр Сечков
05:29
Вот хоть слово про интел есть? Фанаты блин... Читать то научитесь, или в фантазиях жить продолжите?
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
Александр Сечков
05:27
а зачем? Чтобы бездумно нахваливать кого либо? Что бы вылезти, придется опуститься до твоего уровня, а это неприемлемо)))
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
Александр Сечков
05:24
ходил, набрал. Это не минусы, а счетчик Амудешников)))
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
Alexander Syntherra
05:04
Ну и бред. У автора с математикой худо - 10000 монет - это уже 10 долларов, а не доллар. Кстати, столько я и получил, не делая ничего (просто за возраст аккаунта телеги насыпали монет и не более того)...
Листинг Hamster Kombat состоится 26 сентября – большая часть геймеров получит токенов на 1 доллар
Gamandril
04:48
Наглядно можно увидеть в роликах на ютубе. Графики не покажут лютый капец просто потому что если он случается относительно редко это ничего не меняет. В Quake Champions было 80-90 в среднем с просадка...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Блейд
04:44
лень писать. не нуждаюсь в 300р за статейку
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем