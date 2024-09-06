Очередная попытка привлечь производителей чипов в Индию.

Власти Индии, как напоминает Reuters, уже не первый год подряд пытаются привлечь в страну производителей чипов для локализации их выпуска, но пока переговоры на эту тему либо прекращались безрезультатно, либо затягивались на неопределённое время. Новая попытка будет реализована при участии израильского контрактного производителя чипов Tower Semiconductor, который не так давно избежал угрозы поглощения со стороны Intel, а также местным промышленным конгломератом Adani Group.

Источник изображения: Reuters

Партнёры должны вложить $10 млрд в строительство предприятия на западе Индии в штате Махараштра. Оно рассчитано на первоначальный выпуск 40 000 кремниевых пластин с чипами в месяц. Власти страны поддержат проект субсидиями, его реализация будет способствовать созданию 29 000 рабочих мест. В данном штате также появится автосборочное предприятие Skoda-Volkswagen и аналогичное по назначению совместное предприятие Toyota-Kirloskar. Оба будут выпускать гибридные автомобили и электромобили. Вполне возможно, что им потребуются чипы, выпускаемые на предприятии Tower Semiconductor и Adani Group.