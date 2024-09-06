С седьмого сентября текущего года.

Ужесточения правил экспортного контроля США, как отмечает Reuters, нашли отклик в действиях властей Нидерландов практически моментально, поскольку они объявили о распространении санкций на поставку двух дополнительных моделей литографических систем ASML: TwinScan NXT:1970i и TwinScan NXT:1980i.

Источник изображения: ASML

Эти литографические системы ранее попали в список подлежащих лицензированию при поставке в недружественные к США страны, но синхронизировать данные меры с властями Нидерландов удалось только сейчас. Запрет на поставку этих двух моделей литографических сканеров из Нидерландов в недружественные страны вступает в силу с 7 сентября текущего года. Указанные системы относятся к середине модельного ряда сканеров, работающих с глубоким ультрафиолетовым излучением (DUV) по методу иммерсионной литографии. Данный запрет несколько расширяет ограничение на поставки в Китай определённого спектра продукции ASML. Сама компания не ожидает, что он окажет существенное влияние на её финансовую отчётность. Власти США включили данные системы в санкционный перечень под предлогом наличия в ней компонентов, изготовленных с применением технологий американского происхождения.