Очень нужны деньги, от части проектов приходится отказываться.

В 2021 году компания Intel объявила о намерениях в течение десяти последующих лет потратить $7 млрд на развитие своего бизнеса в Малайзии, часть этой суммы была направлена на строительство нового предприятия по тестированию и упаковке чипов в Пенанге. Как отмечает StarBiz, в последнее время темпы работ по его строительству заметно снизились, и компания также рассматривает идею сокращения примерно 2000 своих специалистов в Малайзии. Уже существующее предприятие Intel по упаковке и тестированию чипов продолжает функционировать в обычном режиме.

Источник изображения: Intel

Малайзия располагает самым крупным производственным комплексом Intel за пределами США, но здесь выполняются менее сложные операции по упаковке и тестированию чипов, которые до недавних пор не особо подвергались автоматизации и подразумевали изрядную долю ручного труда. Предприятия Intel обеспечивают до 20% экспортной выручки Малайзии в сегменте электронных компонентов. Свои инвестиции в страну компания начала ещё в 1972 году и со временем помогла ей стать крупнейшим в Азии хабом по экспорту полупроводниковых компонентов.