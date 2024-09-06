И продать подразделение, отвечающее за разработку сетевых компонентов для корпоративного рынка.

Выход дочерней компании Mobileye на американский фондовый рынок был частью плана Intel по снижению собственных расходов на её развитие, но грянувший в этом году персональный финансовый кризис заставил материнскую компанию, как сообщает агентство Bloomberg, задуматься об ускоренной продаже оставшихся у неё акций Mobileye. Даже после IPO примерно 88% акций компании принадлежат Intel.

Источник изображения: Intel

Основанная в 1999 году израильская компания Mobileye обрела скандальную известность после первого в истории ДТП с участием автопилота Tesla и фатальным для водителя исходом, в котором органы следствия заподозрили недочёты бортовой системы активной помощи водителю. Tesla отказалась от использования чипов Mobileye, а в 2017 году Intel объявила о своих намерениях поглотить эту компанию за $15 млрд. Годом позже сделка была оформлена, а осенью 2022 года Mobileye вышла на биржу в США, формально сохранив свою структурную зависимость от Intel.

Теперь нуждающаяся в деньгах Intel готова либо продать оставшиеся у неё 88% акций стороннему инвестору, либо реализовать их на фондовом рынке. В этом месяце Mobileye проведёт встречу собственного совета директоров в Нью-Йорке, данный вопрос может быть включён в повестку дня. Одновременно Intel изучает идею продажи своего подразделения сетевых компонентов и периферийных вычислений, которое в прошлом году сократило собственную выручку на треть до $5,8 млрд.