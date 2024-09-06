Выход дочерней компании Mobileye на американский фондовый рынок был частью плана Intel по снижению собственных расходов на её развитие, но грянувший в этом году персональный финансовый кризис заставил материнскую компанию, как сообщает агентство Bloomberg, задуматься об ускоренной продаже оставшихся у неё акций Mobileye. Даже после IPO примерно 88% акций компании принадлежат Intel.
Основанная в 1999 году израильская компания Mobileye обрела скандальную известность после первого в истории ДТП с участием автопилота Tesla и фатальным для водителя исходом, в котором органы следствия заподозрили недочёты бортовой системы активной помощи водителю. Tesla отказалась от использования чипов Mobileye, а в 2017 году Intel объявила о своих намерениях поглотить эту компанию за $15 млрд. Годом позже сделка была оформлена, а осенью 2022 года Mobileye вышла на биржу в США, формально сохранив свою структурную зависимость от Intel.
Теперь нуждающаяся в деньгах Intel готова либо продать оставшиеся у неё 88% акций стороннему инвестору, либо реализовать их на фондовом рынке. В этом месяце Mobileye проведёт встречу собственного совета директоров в Нью-Йорке, данный вопрос может быть включён в повестку дня. Одновременно Intel изучает идею продажи своего подразделения сетевых компонентов и периферийных вычислений, которое в прошлом году сократило собственную выручку на треть до $5,8 млрд.