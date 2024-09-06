И квантовых компьютеров.

Агентство Bloomberg начало пятницу с сообщения о публикации официальными правительственными ресурсами США нового проекта дополнений к правилам экспортного контроля, которые ограничат поставки в недружественные страны технологий, оборудования и компонентов для изготовления квантовых компьютеров и отдельных типов полупроводниковых изделий. Под запрет могут попасть память HBM и все решения, связанные с методом изготовления транзисторов с окружающим затвором (GAA FET).

Источник изображения: Intel

В той или иной мере данную технологию внедрили все крупнейшие мировые производители чипов, включая TSMC, Samsung и Intel, но теперь власти США стремятся ограничить доступ к ней со стороны Китая и других недружественных стран. Одновременно США призывают присоединиться к этим мерам своих союзников, а Нидерландам и Японии в случае их готовности следовать этим рекомендациям обещан упрощённый режим получения необходимых экспортных лицензий. Впрочем, поскольку ведущие японские и нидерландские компании сейчас сильно зависят по выручке от китайского рынка, подобная солидарность с США может обойтись им дорого. Поправки к правилам экспортного контроля США в течение последующих 60 дней будут подвергаться обсуждению, и только потом вступят в силу.