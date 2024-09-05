За несколько предыдущих дней он реализовал акций компании на эту сумму.

Как отмечает Seeking Alpha, недавние колебания курсовой стоимости акций NVIDIA в принципе не затронули основателя и бессменного руководителя компании Дженсена Хуана (Jensen Huang), поскольку он успел продать некоторое их количество на сумму $27,6 млн в период с 30 августа по 3 сентября текущего года. Продажа акций осуществлялась в соответствии с утверждённым ещё в марте текущего года планом, курс продажи колебался от $107,3 до $120,99. Если учесть, что уже четвёртого сентября курс в моменте опускался до $104,49 за акцию, время для сделки было выбрано удачно. Тем более, что свои потери акции компании с тех пор так и не отыграли.

Источник изображения: NVIDIA

В июне и июле генеральный директор NVIDIA продал акций компании на общую сумму около $230 млн. При этом у него до сих пор имеется более 76 млн акций основанной им компании, поэтому переживать за быстро растрачиваемый ресурс определённо не стоит. Тем более, что свой запас акций руководители публичных компаний обычно регулярно восполняют, ведь заметную часть своего вознаграждения за труд они получают именно в виде ценных бумаг.