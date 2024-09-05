Впрочем, Apple iPhone тоже наверняка сделал свой вклад.

Тайваньский контрактный производитель Foxconn выпускает не только потребительскую электронику для Apple, но и поставляет NVIDIA серверные системы для центров обработки данных, специализирующихся на искусственном интеллекте. Как отмечает Bloomberg, августовская выручка Foxconn выросла на 33% во многом благодаря поставкам серверного оборудования для систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: Foxconn

В целом, августовская выручка в размере $17,1 млрд стала рекордной для данного месяца за всю историю существования Foxconn. В июле выручка компании увеличивалась на 22%, но по итогам августа выросла на 33%. Прочие тайваньские производители серверного оборудования пока не могут похвастать крупными суммами выручки от реализации систем для ИИ, но их активность во втором полугодии позволит им увеличить выручку на данном направлении более чем два раза по итогам всего года. Foxconn стремится контролировать 40% мирового рынка серверных решений для ИИ. Кроме того, сейчас выручку Foxconn толкает вверх подготовка к анонсу Apple нового поколения iPhone, который состоится на следующей неделе.