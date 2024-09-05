Пикап Cybertruck научится самостоятельно парковаться в этом месяце.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления представителей Tesla, клиентам компании в Китае и Европе комплекс FSD будет доступен с первого квартала следующего года. С июня компания испытывает FSD на дорогах Шанхая, и версия ПО для китайского рынка появится достаточно быстро с учётом уже накопленного в США опыта.

Источник изображения: YouTube, Black Tesla

Помимо выпуска версии FSD 12.5.2, которое в три раза реже заставляет водителя вмешиваться в управление, чем предшествующие, в сентябре Tesla намерена предложить клиентам функцию вызова электромобиля с парковочного места, а также научить самостоятельно парковаться электрический пикап Cybertruck. Она также научилась следить за направлением взгляда водителя через салонную камеру, даже когда он носит солнцезащитные очки. Версия FSD 12.5.2 сможет работать на бортовых компьютерах Tesla как третьего, так и четвёртого поколений, поскольку это ПО использует унифицированную большую языковую модель.