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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новый глава ASML признал санкции США экономически мотивированными
Национальной безопасностью здесь пахнет всё меньше.

Агентство Reuters приводит комментарии нового генерального директора ASML Кристофа Фуке (Christophe Fouquet), которые были им сделаны на проходящей в США конференции Citi. Глава крупнейшей технологической компании Европы, которая лидирует в сфере поставок литографических сканеров для производства чипов, заявил, что в случае введения американской стороной новых экспортных ограничений они будут встречать всё более выраженное сопротивление.

Источник изображения: ASML

Существующие санкции в отношении поставок оборудования для производства чипов в Китай уже замедлили прогресс китайских компаний в сфере производства чипов, но в экспортных ограничениях США по мере их расширения с течением времени, по мнению главы ASML, становится всё больше экономических соображений, а не заботы о национальной безопасности. Руководитель компании лишь надеется, что странам удастся найти баланс, который устраивал бы представителей бизнеса. В структуре выручки ASML китайские клиенты сейчас формируют почти половину выручки, а потому терять её из-за новых санкций она не желает.

#китай #полупроводники #литографическое производство #санкции #asml #нидерланды
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