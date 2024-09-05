Национальной безопасностью здесь пахнет всё меньше.

Агентство Reuters приводит комментарии нового генерального директора ASML Кристофа Фуке (Christophe Fouquet), которые были им сделаны на проходящей в США конференции Citi. Глава крупнейшей технологической компании Европы, которая лидирует в сфере поставок литографических сканеров для производства чипов, заявил, что в случае введения американской стороной новых экспортных ограничений они будут встречать всё более выраженное сопротивление.

Источник изображения: ASML

Существующие санкции в отношении поставок оборудования для производства чипов в Китай уже замедлили прогресс китайских компаний в сфере производства чипов, но в экспортных ограничениях США по мере их расширения с течением времени, по мнению главы ASML, становится всё больше экономических соображений, а не заботы о национальной безопасности. Руководитель компании лишь надеется, что странам удастся найти баланс, который устраивал бы представителей бизнеса. В структуре выручки ASML китайские клиенты сейчас формируют почти половину выручки, а потому терять её из-за новых санкций она не желает.