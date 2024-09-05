И многих других.

Как сообщает Bloomberg, в рамках двухдневного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди (Narendra Modi) в Сингапур между двумя странами было заключено соглашение о расширении сотрудничества в сфере полупроводников и цифровых технологий. Стороны согласились способствовать более активной подготовке кадров в этих сферах, а Индия выразила намерения привлекать на свою территорию капитал из Сингапура для развития технологической сферы экономики. Искусственный интеллект, сети связи 5G, кибербезопасность и суперкомпьютеры стали дополнительными сферами сотрудничества, прописанными в соглашении.

Источник изображения: Intel

Сингапур, несмотря на свои крохотные размеры, остаётся важным логистическим и финансовым центром азиатской полупроводниковой промышленности, здесь имеются крупные предприятия зарубежных производителей чипов, включая NXP Semiconductors и Micron Technology. Здравоохранение и образование также числятся в перечне направлений сотрудничества между Индией и Сингапуром. Последняя из стран заинтересована в выходе на крупный индийский рынок, поэтому сотрудничество обещает быть взаимовыгодным. Не исключено, что именно поддержка со стороны Сингапура позволит Индии реализовать давний план по локализации производства чипов на своей территории.