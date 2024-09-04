По крайней мере, в будущем.

Ресурс Electrek обратил внимание на переписку представителей Tesla с австралийскими регуляторами в сфере безопасности дорожного движения, которые заблаговременно попытались выяснить у автопроизводителя, в какой ситуации водитель может отвлекаться от слежения за дорожной обстановкой при использовании фирменных систем автопилота. В частности, обсуждалось положение тела водителя во время движения, и Tesla допустила, что оно при определённых условиях может быть почти горизонтальным.

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Управлять машиной в этот момент должна автоматика, соответствующая четвёртому уровня автономности по классификации SAE. То есть, она во всех ситуациях способна сама принимать решения, но допускает использование ручного управления. Как поясняет Tesla, кресла водителя и переднего пассажира при включении автопилота могут сильно отклоняться назад для большего их комфорта, но при этом нужно учитывать расположение ремней безопасности, чтобы они сохраняли возможность выполнять свою функцию.

В будущем, как отмечается в комментариях Tesla, транспортные средства могут оснащаться либо поворачивающимися спиной по ходу движения креслами, либо единственным креслом по центру кабины, если говорить о грузовиках. По сути, в роли «напарника» водителя-дальнобойщика в данном случае будет выступать автопилот, поэтому занимать лишнее пространство в кабине не потребуется.