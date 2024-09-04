Но направлены они будут преимущественно на развитие инфраструктуры в США.

Агентству Bloomberg стали известны новые подробности активности руководителей стартапа OpenAI, направленной на привлечение инвестиций в развитие американской инфраструктуры систем искусственного интеллекта. Компания хочет склонить международных инвесторов вкладываться не только в строительство центров обработки данных, но и развитие энергетической системы США, а также производственных мощностей по выпуску чипов для ускорителей вычислений.

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На всё это могут потребоваться десятки миллиардов долларов США, и соратники основателя OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) в последние месяцы провели серию переговоров с потенциальными инвесторами. Помимо Microsoft, в эту инициативу могут включиться и представители бизнеса и государственных структур из Японии, Канады, Южной Кореи и ОАЭ. Последняя из стран не очень устраивает чиновников из Комитета по национальной безопасности США, но Альтман старается их переубедить, говоря о возможности перетока арабских инвестиций в Китай при отсутствии достаточной открытости со стороны США.