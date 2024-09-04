Компания по уровню капитализации опустилась ниже $3 трлн.

Вектор движения курса акций NVIDIA вчера невольно задала публикация на страницах Bloomberg, в которой говорилось о продвижении Министерства юстиции США в подготовке к полноценному антимонопольному расследованию в отношении NVIDIA. Последняя подозревается в злоупотреблении своим практически монопольным положением на рынке компонентов для систем искусственного интеллекта. Американский минюст уже начал официально запрашивать данные по этому делу не только у самой NVIDIA, но и её крупнейших клиентов.

Источник изображения: Intel

Официальные обвинения ещё не выдвинуты, но подобный прогресс следствия насторожил инвесторов, и акции NVIDIA упали в цене на пару процентов после публикации исходной новости и закрытия торгов в США. Если учесть, что они в ходе предыдущей торговой сессии подешевели почти на 10%, то потери компании оказались ощутимыми — её рыночная капитализация опустилась почти на $300 млрд и оказалась ниже психологической отметки в $3 трлн. Официальные представители NVIDIA, опрощенные Bloomberg, заявили об отсутствии в её поведении нерыночных методов конкуренции, а представители минюста США комментировать эти слухи отказались.